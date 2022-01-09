Москва, 9 января, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В воскресенье, 9 января, в Москве температура воздуха составит до —6 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

«Облачно с прояснениями, — говорится в сообщении. — Снег. Гололедица».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице днём составит −6…−4 °C, ночью в городе ожидается до — 8 °C. Ветер южный, юго-восточный, 6—11 метров в секунду.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что обрушившийся накануне на Москву сильный снегопад принёс 15% месячной нормы осадков.