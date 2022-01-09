Иркутск, 9 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 9 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7232 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 159 828 (+258 за сутки). Госпитализированы 2056 (-16 за сутки).

В то же время излечились 148 077 пациентов (+977 за сутки). Ещё 594 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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