9 января 2022 | Время чтения 9 мин

Пандемия коронавируса не остановила экономического развития Югры в 2021 году. В регионе предоставляются льготы нефтяникам, устремлённым в будущее, есть успехи в новых направлениях — креативной индустрии, внутреннем туризме, заготовке лесных пищевых ресурсов.

Елена Миронова, , 12:10 — REGNUM Пандемия коронавируса не остановила экономическое развитие Югры в 2021 году. В регионе предоставляются льготы нефтяникам, устремлённым в будущее, есть успехи в новых направлениях — креативной индустрии, внутреннем туризме, заготовке лесных пищевых ресурсов.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пополняя закрома Родины

Для начала несколько занимательных фактов об основе экономики региона — добыче нефти. В думе ХМАО во время обсуждении законопроекта о региональных льготах на 2022 год в сфере налогообложения развернулась бурная дискуссия после речи парламентария Алексея Савинцева (КПРФ), который выступил против преференций нефтяным компаниям. Он заметил, что региональные льготы нефтяникам предоставляются регулярно, но они никак не меняют в лучшую сторону жизнь обычных жителей Югры.

Алексей Савинцев Kprf-ugra.ru

«Бензин на заправках в Югре дороже, чем в Тюмени и Казахстане», — отметил Алексей Савинцев.

Ему возразил депутат-единоросс Александр Сальников.

«Все мы понимаем, что чем дороже бензин на нашей заправке, тем больше мы пополняем кошелек и закрома Родины. Потому что 80% в цене бензина — это налоги», — высказал свою позицию Сальников.

Александр Сальников Hmao.er.ru

Пикировка в итоге была бесполезной — локальный документ был принят. Как пояснил спикер думы ХМАО Борис Хохряков, налоговые льготы устанавливают в Югре не всем нефтяным компаниям, а тем, кто занимается трудноизвлекаемыми запасами.

«Мы устанавливаем льготу для предприятий, которые работают на Баженовской свите. Это так называемые трудноизвлекаемые запасы. Если раньше льгота по налогу на прибыль устанавливалась для предприятий, которые занимаются ведением геологоразведочных работ, поисковыми работами и добычей нефти, то сейчас эта льгота будет распространяться на предприятия и организации, которые занимаются технологией разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и которые будут изготавливать оборудование для этого», — прокомментировал поправки спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

Борис Хохряков Dumahmao.ru

Напомним, Югра обеспечивает 42% общероссийской добычи нефти. Около 80% всей нефти в ХМАО добывают «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл». Однако, по сведениям «HeadHunter Урал», в Югре зарплаты нефтяников значительно ниже, чем в других нефтедобывающих регионах страны. Отмечается, что среднее предложение по зарплате в сфере «Добыча сырья» в ХМАО составляет 64,2 тыс. рублей в месяц, тогда как по России — 65,7 тысячи. Нефтяникам в Магаданской области в среднем предлагают зарплату в 97,5 тыс. рублей, в Якутии — 90 тыс. рублей.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2021 года ожидается более 84 тыс. рублей. Это в 1,5 раза выше среднероссийского показателя, заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

По информации Депнедра ХМАО, в январе — ноябре 2021 года на территории автономного округа добыли 196,6 млн тонн нефти, что на 3,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

И в зависимости от доходов, которые, как известно, зависят от конъюнктуры нефтяного рынка, в Югре за 2021 год четыре раза корректировался бюджет.

«Бюджет увеличился на 40 млрд рублей. Последней корректировкой мы уменьшили на 17 млрд дефицит. Он составлял 37 млрд, сейчас — 20 млрд рублей», — отметил спикер парламента ХМАО Борис Хохряков.

Строили, строили и через 10 лет не построили

В Сургуте 25 декабря 2021 года в новом клиническом центре охраны материнства и детства приняли первые роды. Отметим, что данный центр площадью более 78 тыс. кв. метров должны были сдать в 2017 году. Объект являлся одним из дорогостоящих долгостроев Югры.

Из затяжных скандальных долгостроев остаются не введёнными в эксплуатацию больница в Горноправдинске, которую начали возводить ещё в 2012 году, и центральная больница на 1100 коек в Нижневартовске, строящаяся более 10 лет.

Строительство больницы в Горноправдинске Admhmao.ru

В структуре валового регионального продукта Югры доля строительства составляет 5,3%. Объём строительных работ за январь — сентябрь 2021 года по сравнению с январем — сентябрем 2020 года, увеличился на 2% и составил 268,3 млрд рублей. По итогам января — мая 2021 года финансовые результаты строительной деятельности организаций показали прибыль в размере 3,2 млрд рублей. И это при увеличении цен на стройматериалы. Согласно решению правительства ХМАО, подрядчикам было дозволено увеличить цену госконтрактов до 30%, но не более.

Борьба с выбросами — сценарии будущего

В Югре не первый год озабочены состоянием воздушного бассейна региона, которое определяется выбросами загрязняющих веществ от объектов нефтегазодобывающего комплекса (факелов для сжигания попутного нефтяного газа, газотурбинных и газопоршневых станций, труб печей), расположенных на лицензионных участках недр за пределами населенных пунктов. На долю указанных источников приходится 90,5% от общего объема выбросов стационарными источниками.

Помимо этого, нагрузку несут выбросы электростанций, отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Только от ГРЭС в 2020 году суммарные выбросы углекислого газа в Югре составили 29,4 млн тонн. Нефтяным компаниям при реализации комплекса природоохранных мероприятий в регионе удалось сократить выбросы парниковых газов с 121,2 млн тонн в 1990 году до 105,4 млн тонн эквивалента углекислого газа в 2020 году — на 13%.

Наталья Комарова Kremlin.ru

На проекты по повышению уровня использования попутного нефтяного газа организациями нефтегазового комплекса Югры инвестировано более 230 млрд рублей.

«Ряд компаний на своих лицензионных участках уже приступил к работам по оценке баланса выбросов и поглощений парниковых газов в целях разработки долгосрочных программ по достижению углеродной нейтральности», — отметила Наталья Комарова.

Кроме того, в Югре установлены три солнечные электростанции, которые работают в режиме опытно-промышленных испытаний. Они расположены в деревне Никулкина (гибридная солнечная электростанция мощностью 15 кВт), деревне Шугур (сетевая солнечная электростанция мощностью 32 кВт) Кондинского района, а также в селе Няксимволь (сетевая солнечная электростанция 60 кВт) Берёзовского района. Благодаря этим источникам энергии обеспечены электричеством более 1100 жителей.

Солнечная электростанция в деревне Никулино Ugra-energo.ru

Кредит на второй мост через Обь

Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены получить инфраструктурный кредит размером 13,9 млрд рублей на строительство второго моста через Обь, который имеет стратегически важное значение не только для ХМАО, но и для всей России. Действующий на сегодня мостовой переход в районе Сургута является единственной транспортной артерией между Югрой, нефтедобывающими территориями и всей страной. Он уже исчерпал резервы пропускной способности, интенсивность движения по нему в три раза превышает расчётную. Для строительства Северного широтного хода и реализации других масштабных проектов всероссийского и регионального значения необходим ещё один мост.

Протяженность второго моста через Обь составит 1,7 километра, а с учётом подходов — 43,9 км. Согласно проекту на нём запланировано четыре полосы движения. Он станет частью федерального транспортного коридора Москва — Тюмень — Сургут — Салехард. Согласно «дорожной карте», строительство мостового перехода должно начаться в 2021 году и завершиться в 2024-м.

Строительство второго моста через Обь в Сургуте Admhmao.ru

Но сроки затянулись, так как пришлось делать повторную экспертизу проектно-сметной документации. По результатам проведения первой экспертизы специалисты ведомства рекомендовали проектировщикам оптимизировать место размещения объекта в части обоснования распределения транспортных потоков с учётом загрузки автомобильных дорог, уточнения высоты насыпи и заложения её откосов.

На трассе нового мостового перехода, кроме моста через реку Обь, предполагается размещение семи мостов и путепроводов, двух транспортных развязок в разных уровнях, водопропускных труб, а также линий связи и иных сооружений. Генеральным застройщиком второго моста через Обь является Управление автомобильных дорог ХМАО. Проектировщик моста — АО «Институт Гипростроймост-Санкт — Петербург».

Альтернатива нефти

Новации в экономике Югры связаны с её диверсификацией. Проекты ХМАО по трансформации общественных пространств вошли в десятку лучших в России.

В своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что на территории ХМАО добывается до 7% мирового объёма нефти. В поиске альтернатив жители Югры отдали предпочтение развитию именно креативной индустрии. Ханты-Мансийский автономный округ стал первым субъектом РФ, где принят закон о креативной индустрии. По оценкам Агентства стратегических инициатив, в ХМАО доля креативной индустрии в валовом региональном продукте составляет 2,1%, в целом по России — 4,98%, в развитых странах — 8% и выше.

Кроме того, Югра заняла четвертую строчку в национальном рейтинге развития событийного туризма по итогам 2020 года. Первые три строчки среди лучших заняли Краснодарский край, Крым и Ленинградская область. Рейтинг составлялся без учёта туристических центров страны — Москвы и Санкт-Петербурга.

Подчёркивается, что ежегодно в ХМАО проходит более 130 разнообразных мероприятий, привлекающих людей из других регионов страны, — исторические реконструкции, театральные, музыкальные и кинофестивали, этнопраздники, регаты, гастрофестивали и другие.

Мало кто знает, что в Югре действует постановление регионального правительства «О концепции развития заготовки и переработки дикоросов в ХМАО на период до 2030 года». Отрасль заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений имеет существенный экспортный потенциал, считают в Югре. И не на пустом месте. В августе — октябре 2021 года в ХМАО наблюдался настоящий кедровый бум. Шишки скупались тоннами. Причём, если в середине сентября стоимость одного 50-литрового мешка кедровых шишек составляла у закупщиков 1700 рублей, то в октябре взлетела до 2500 рублей. Пункты приёма шишек развернулись прямо в югорских лесах.

По словам специалистов, в Югре есть перспективы у переработки дикоросов стать значимой частью местной экономики. Но для этого необходима чистота сырья и сокращение вредоносной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса.