Барнаул, 9 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 9 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 779 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 195 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Из общего числа привитых 56 785 жителей региона получили первую прививку (на 97 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 051 547 (+254 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 447 ревакцинированных (+38 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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