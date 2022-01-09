Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории Мексики
Мехико, 9 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 было зарегистрировано сейсмологами на территории Мексики. Об этом сообщает геологическая служба США.
Barney Moss
Мексика
Подземные толчки были зафиксированы в 03:11 мск в акватории Калифорнийского залива. Эпицентр землетрясения располагался в 112 км на восток от города Гуасаве (проживает около 71 тыс. человек) и в 139 км на восток от города Ла-Пас (проживает около 215 тыс. человек).
Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло у побережья Чили.