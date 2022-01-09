Мехико, 9 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 было зарегистрировано сейсмологами на территории Мексики. Об этом сообщает геологическая служба США.

Barney Moss Мексика

Подземные толчки были зафиксированы в 03:11 мск в акватории Калифорнийского залива. Эпицентр землетрясения располагался в 112 км на восток от города Гуасаве (проживает около 71 тыс. человек) и в 139 км на восток от города Ла-Пас (проживает около 215 тыс. человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое произошло у побережья Чили.