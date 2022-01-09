Астана, 9 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Более пяти тысяч человек задержали силовики Казахстана с начала уличных беспорядков в стране. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее заместитель главы администрации Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе остались лишь локальные очаги ожесточенного сопротивления. При этом боевики продолжают оказывать сопротивления правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января в Алма-Ате (Казахстан) возобновили работу супермаркеты по сокращенному графику. Пока магазины работают с 09:00 до 18:00. Также приняты меры по обеспечению безопасности супермаркетов.