Токио, 9 января, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Правоохранительные органы японской столицы Токио задержали мужчину Акито Араки, который ранее закрылся в ресторане и взял в заложники управляющего заведением, передает телеканал NHK.

(сс) Anna Asanova Токио

По его данным, Араки зашел в ресторан возле железнодорожной станции Ёёги, а затем передал управляющему записку, в которой говорилось о якобы наличии у него бомбы. После этого он стал угрожать персоналу ножом. Посетители ресторана смогли сбежать на улицу, сам Араки забаррикадировался в ресторане с менеджером.

Полиция вела с преступником переговоры в течение трех часов. Им удалось вывести на улицу управляющего, а затем взять помещение штурмом. В результате операции злоумышленник был задержан, у него изъяли два ножа. Сам нападавший заявил, что совершил преступление из-за желания быть приговоренным к смертной казни.