Астана, 9 января, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Супермаркеты возобновляют работу по сокращённому графику в городе Алма-Ате в Казахстане. Об этом 8 января сообщает оперативный штаб в своём телеграм-канале.

Brian Harrington Spier Рынок в Алма-Ате

Уточняется, что, по данным управления предпринимательства и инвестиций города, на сегодняшний день возобновили работу 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл». На ближайшие два дня установлен график работы с 09:00 до 18:00. Меры для обеспечения безопасности приняты, запасы продовольствия на складах и в торговых точках в достаточном объёме.

Кроме того, отмечается, что сеть Magnum откроет 9 января 40 магазинов, а 10 января будет поэтапно возобновляться работа всех производственных предприятий города, в приоритете — пищевая промышленность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алма-Ате продолжаются локальные вспышки ожесточённого сопротивления боевиков.