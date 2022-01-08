Вашингтон, 9 января, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты собираются обсуждать с Россией не только вопросы гарантий безопасности, но и иные вопросы, не попавшие в российские предложения. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«У нас есть собственные обеспокоенности, которые необходимо обсуждать. Эти вопросы, конечно, не включены в российские проекты документов», — заявили в администрации американского президента.

В качестве примеров тем для обсуждения представитель Белого дома привел вторжение на территорию соседних с Россией государств, вмешательство в выборные процессы, использование химического оружия, а также вопросы исполнения договоренностей по распространению оружия. При этом в Белом доме добавили, что реалистично смотрят на грядущие переговоры с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представитель администрации президента США заявил о готовности Белого дома обсуждать с Россией вопросы неразмещения американских ракет на Украине. При этом Вашингтон намерен потребовать от Москвы неких встречных обязательств.