Пекин, 8 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Ученые из Китайской Народной Республики (КНР) провели масштабное исследование, которое позволило найти происхождение нового штамма «Омикрон» коронавируса. Статья об этом исследовании была опубликована в журнале Journal of Genetic and Genomic.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как говорится в статье, ученые из КНР пришли к выводу, что «Омикрон» мог перейти от мыши к человеку. Отмечается, что «Омикрон» мог мутировать в организме мышей, так как в нем происходит огромное число разных мутаций.

Ранее сообщалось, что французский вирусологи из Марсели обнаружили новый штамм коронавируса, содержащий в себе более сорока различных мутаций.