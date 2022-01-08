Ученые из КНР заявили о возможной мутации штамма «Омикрон» в клетках мышей
Пекин, 8 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Ученые из Китайской Народной Республики (КНР) провели масштабное исследование, которое позволило найти происхождение нового штамма «Омикрон» коронавируса. Статья об этом исследовании была опубликована в журнале Journal of Genetic and Genomic.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Как говорится в статье, ученые из КНР пришли к выводу, что «Омикрон» мог перейти от мыши к человеку. Отмечается, что «Омикрон» мог мутировать в организме мышей, так как в нем происходит огромное число разных мутаций.
Ранее сообщалось, что французский вирусологи из Марсели обнаружили новый штамм коронавируса, содержащий в себе более сорока различных мутаций.