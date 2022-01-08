Мадрид, 8 января, 2022, 22:30 — ИА Регнум. 52-летний американская киноактриса Кейт Бланшетт снимется в новом фильме Педро Альмодовара «Руководство для домработниц». Эту информацию подтвердило издание Variety.

Joan Hernandez Mir Кейт Бланшетт

«Руководство для домработниц» станет первым полнометражным фильмом Педро Альмодовара, снятым на английском языке. В 2000 и 2003 годах соответственно киноленты Альмодовара «Все о моей матери» и «Поговори с ней» стали победителями в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший оригинальный сценарий» премии «Оскар».

О начале работы над фильмом стало известно осенью 2021 года. Сценарий «Руководства для домработниц» будет написан на основе одноименного сборника Лусии Берлин.