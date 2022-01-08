Оренбург, 8 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области 7 января обнаружили 82 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 32,9% — граждане возрастом от 18 до 44 лет Всего в регионе выявили уже 108 807 случаев заражения.

Выздоровели 98 028 человек. Госпитализированы 436, а от COVID-19 скончались уже 3503 пациента.