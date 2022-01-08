Москва, , 18:42 — REGNUM 8 января московское «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с 31-летним нидерландским нападающим Сильвестром Игбуном. Футболист выступал за «Динамо» со 2 сентября 2019 года.

Сильвестр Игбун перешел в «Динамо» из «Уфы» осенью 2019 года на правах аренды. Через год «Динамо» выкупило футболиста за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Игбуна лишь один забитый мяч в матче Кубка России 2021/22. В десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги нигериец не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что форвард «Локомотива» Федор Смолов 10 января пройдет медицинское обследование перед переходом в «Динамо». «Бело-голубые» заплатят «железнодорожникам» 10 миллионов рублей за трансфер Смолова.