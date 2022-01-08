Аддис-Абеба, 8 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В результате воздушного удара по лагерю для перемещенных лиц в эфиопском штате Тыграй погибли не менее 56 человек, сообщает Reuters со ссылкой на двух работников гуманитарных организаций.

U.S. Marine Corps Авиаудар

Отмечается, что авиаудар был нанесен вечером 7 января на лагерь в районе города Дедебит, который находится у границы с Эритреей.

Правительство Эфиопии пока не предоставило информацию по поводу авиаудара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительство Эфиопии и Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) воспользоваться ситуацией с отводом войск и приступить к налаживанию в стране общенационального диалога.

Читайте также: Генсек ООН призвал власти Эфиопии и повстанцев наладить диалог