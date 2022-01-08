Элиста, 8 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 8 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период эпидемии в Калмыкии с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли справиться 740 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до 23 января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений. При этом эпидемическая ситуация оценивается как стабильная.