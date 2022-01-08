Москва, 8 января, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Антикоронавирусные меры соблюдал президент России Владимир Путин, поэтому в храме в Ново-Огарёве кроме главы государства и священников никого не было. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вместе с ним (с президентом России) были несколько священнослужителей, — сказал Песков. — Причина (отсутствия прихожан в храме) одна. Эпидемиологические предосторожности».

Как передавало ИА REGNUM, 7 января президент РФ Владимир Путин направил свои поздравления православным христианам и всем жителям страны с праздником Рождества Христова.