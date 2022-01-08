Анкара, 8 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Все регионы Турции вскоре объединит система скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь 8 января к участникам церемонии открытия скоростной железной дороги, соединяющей провинции Конья и Караман.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, снизить время в пути (102 км) между двумя провинциями Анатолии с 2 часов 40 минут до 40 минут позволит составам новая скоростная дорога. Эрдоган отметил, что новый состав позволит снизить затраты на энергоносители, и тем самым сэкономит бюджету 63 млн лир в год.

По словам главы государства, одним из приоритетов правительства Турции является развитие ж/д. Президент констатировал, что за последние 20 лет протяженность железных дорог Турции достигла 13 222 км.

«Мы полны решимости превратить Турцию в международный железнодорожный хаб», — цитирует главу государства Anadolu Ajansı.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта «Национальные технологии и новые инвестиции» заявил, что в тройку ведущих стран мира по производству невооруженных и ударных БПЛА входит в настоящее время Турция.