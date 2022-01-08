Стокгольм, 8 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции выявил в ходе исследования около 30 профессий, которые уже в скором времени заменит искусственный интеллект. Об этом передает Dagens Nyheter.

sujin s Искусственный интеллект

Технология искусственного интеллекта постепенно начинает выполнять все больше функций, что приведет к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности, отмечается в исследовании.

Технология может заменить не только неквалифицированный труд, но и некоторых врачей (рентгенологов, ортопедов, например).

Также искусственный интеллект сможет заменить человека в нескольких десятках других профессий, не требующих высокой квалификации — фотомодели, бухгалтеры, операторы станков в деревообработке, полиграфии, химической, металлургической отраслях, уборщики, монтеры, сварщики, строители и пр.