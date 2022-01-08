Челябинск, 8 января, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Челябинской области 7 января выявили ещё 299 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 149 849 случаев заражения. Всего 140 329 пациентов выздоровели и выписаны из больницы.

Больных COVID-19 насчитывается 1959 человек. Скончались от COVID-19 ещё 26 пациентов.