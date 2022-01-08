Ханты-Мансийск, 8 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Югре 7 января зафиксировали ещё 129 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В лидерах по этому показателю оказались Нижневартовск и Сургут. У 15 пациентов выявили пневмонию, а ещё у 112 — ОРВИ.

Всего в регионе обнаружили уже 96 813 заразившихся. Выздоровели 91 096 человек. От COVID-19 скончались уже 2045 пациентов.