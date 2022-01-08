Тюмень, 8 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Тюменской области 7 января зафиксировали 171 случай заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе выявили уже 91 648 заразившихся. Из них выздоровели 82 767 человек.

На аппаратах ИВЛ находятся 22 пациента. По сравнению с сутками ранее их стало меньше на пять человек.