Кабул, , 14:15 — REGNUM Генеральный консул Исламской Республики Иран в Джелалабаде заявил, что генерал Касем Сулеймани стал причиной поражения и позора США в Ираке и Афганистане.

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Маджид Садеги Давлатабади на церемонии, посвященной второй годовщине смерти Касема Сулеймани в Генеральном консульстве Ирана в Джелалабаде назвал Сулеймани «железным человеком» и символом мусульманского единства против заговоров и терроризма.

Он добавил: «Идеологическая концепция Касема Сулеймани, боровшегося с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является проектом Соединенных Штатов и их союзников, не только искоренила это зловещее явление в исламских странах, но и стала причиной поражения и позора США в Ираке и Афганистан».

Генконсул Ирана продолжил: «Путь, который генерал Сулеймани открыл для подавления и уничтожения диктата в регионе, будет и впредь приносить плоды».

Ранее, в годовщину смерти генерала Сулеймани, в Кабуле, Герате, Кандагаре и Мазари-Шарифе были проведены митинги в память о нем.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января 2020 года в Багдаде в результате авиаудара, нанесенного по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.