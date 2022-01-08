В Прикамье выявили уже более 163 тыс. носителей коронавируса
Пермь, 8 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Пермском крае 7 января зафиксировали 302 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе выявили уже 163 004 заразившихся. В стационарах в тяжёлом состоянии пребывают 200 пациентов, в том числе 81 из них подключен к аппаратам ИВЛ.
От COVID-19 скончались уже 7557 человек.