Пермь, 8 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Пермском крае 7 января зафиксировали 302 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 163 004 заразившихся. В стационарах в тяжёлом состоянии пребывают 200 пациентов, в том числе 81 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 скончались уже 7557 человек.