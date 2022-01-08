Барнаул, 8 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Алтайском крае по состоянию на 8 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 584 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 951 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

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Из общего числа привитых 56 882 жителя региона получили первую прививку (на 452 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 051 293 (+1264 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 409 ревакцинированных (+109 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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