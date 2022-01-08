Нью-Йорк, США, 8 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 109:121.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 31 очком и девятью результативными передачами.

В составе «Бруклина» наиболее результативным оказался легкий форвард Кевин Дюрант, который также остановился в шаге от дабл-дабла с 29 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 9 января на выезде сыграет с клубом «Шарлотт Хорнетс», а «Бруклин» в этот же день дома встретится с командой «Сан-Антонио Сперс».