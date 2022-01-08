Чита, 8 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 883 (+95 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 86 871 пациент (+139 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2231 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 91 (+3 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 21 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за сутки данные не изменились).

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