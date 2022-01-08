Улан-Удэ, 8 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 77 437, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 95 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

В числе контактных лиц, по данным на 8 января, остаются более 6 тыс. жителей. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 72 159 человек, в том числе 120 за последние сутки.