Лхаса, Китай, 8 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая планирует инвестировать в развитие 601,5 млрд юаней (около $94,3 млрд) в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), по данным местных властей, сообщает агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

Данный показатель на 58% больше по сравнению с данными за 13-ю Пятилетку (2016−2020), говорится в сообщении, представленном в рамках пятой сессии Собрания народных представителей Тибетского автономного района 11-го созыва.

Регион планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру, охрану окружающей среды, управление на низовом уровне и средства к существованию людей для достижения высококачественного регионального развития в период 2021 по 2025 годы.

С 1952 по 2020 год общий объем инвестиций в основной капитал в Тибете достиг 1,79 трлн юаней при среднегодовом росте на 21,6%.