Иркутск, , 10:20 — REGNUM За 2021 год в Иркутской области умерли 6154 заражённых COVID-19, это в четыре раза больше, чем в 2020 году, сообщает телеграм-канал OkoloBaikala.

Могила Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Всего на 31 декабря 2020 года в Приангарье за время пандемии скончались 7677 человек. Если на 31 декабря прошлого года в Иркутской области выявили 40 785 заражённых коронавирусом с начала года, то в 2021 году число новых случаев коронавируса оказалось в 2,8 раза выше: 157 011 заражений с начала года.

Если к 31 декабря 2020 года в Приангарье 35 808 успешно выздоровели, то на 31 декабря 2021-го число переболевших и вылечившихся было уже 100 972, в 2,8 раза выше, чем в 2020-м. Летом 2021-го года началась третья волна коронавируса, которая обновила рекорд по суточному приросту зараженных (более 300 человек в сутки) и числу умерших (до 30 человек в сутки).

Осенью 2021-го года, во время четвертой волны коронавируса, число новых заражений в сутки превысило 600 человек, число умерших достигло почти 40 человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 7 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7201 человек, причём вторые сутки подряд погибают по 15 человек.

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