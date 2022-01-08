Куньмин, Китай, 8 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. По состоянию на 3 января железная дорога Китай-Лаос обслужила 116 грузовых поездов, прошедших через столицу провинции Юньнань город Куньмин на юго-западе Китая, которые перевезли более 49 800 тонн товаров на сумму около 676 млн юаней ($106 млн), сообщили в местной таможне, передает агентство Синьхуа.

Olgaozik Лаос

С момента начала работы около месяца назад по этой железной дороге были импортированы и экспортированы сотни видов товаров. Основными импортными товарами являются натуральный каучук, железная руда и древесный уголь, в то время как свежие овощи, предметы первой необходимости, а также механические и электротехнические изделия входят в число ведущих экспортных товаров, согласно данным Куньминской таможни.

В настоящее время товары из 12 городов семи провинций Китая доставляются в Лаос международными грузовыми поездами по железной дороге Китай-Лаос, а некоторые товары в дальнейшем экспортируются в такие страны, как Мьянма, Таиланд и Сингапур.