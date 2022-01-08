Исламабад, , 08:57 — REGNUM Власти Пакистана отменили сделку на $1,5 млрд по покупке 30 турецких ударных вертолетов T129 ATAK, передает турецкое издание Duvar.

Отказ минобороны Пакистана от закупки турецких вертолетов вызван задержками с поставками: турецким производителям не удалось собрать вертолеты вовремя из-за отказа США выдать экспортные лицензии на двигатели ATAK, пишет ИА Красная Весна.

В начале 2021 г. Пакистан продлил время ожидания поставки вертолетов, но проблему с лицензированием двигателей решить так и не удалось.

Вместо турецких машин Пакистан закупит китайские вертолеты WZ-10.

Соглашение на поставку вертолетов между Турцией и Пакистаном было подписано в 2018 гу.

Вертолет T129 ATAK создан Турцией на базе итальянской Agusta A129 Mangusta.