Лондон, 8 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» уверенно обыграл команду «Суиндон Таун» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Об этом 8 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на поле стадиона «Каунти Граунд» в Суиндоне и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голами отличились португальский форвард Бернарду Силва (14-я минута), бразильский нападающий Габриэл Жезус (28-я), немецкий полузащитник Илкай Гюндоган (59-я) и форвард Коул Палмер (82-я). Также Габриэл Жезус не сумел реализовать пенальти, назначенный во ворота хозяев на 62-й минуте.

Автором единственного во встрече мяча «Суиндона» стал нападающий Гарри Маккёрди (78-я).

Отметим, по итогам встречи «Манчестер Сити» прошел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Суиндон Таун» выбыл из дальнейшего розыгрыша.