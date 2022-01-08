Алтайский край, 14 апреля, 2008, 13:06 — ИА Регнум. Ежегодный месячник по охране рыбных запасов объявлен с 20 апреля. Он проводится в целях сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и усиления охраны весенне-нерестующих видов рыб в период нереста. Об этом сегодня, 14 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крайадминистрации.

На всех речных, пойменных водоемах Обского бассейна запрещается промышленное рыболовство, любительское и спортивное рыболовство всеми орудиями лова по именным разовым лицензиям с 20 апреля по 20 мая, на озерах - с 20 апреля по 20 мая, на Бурлинской системе озер - с 25 апреля по 25 мая. Лов леща в бассейне реки Обь и ее пойме запрещен с 20 апреля по 10 июня.

Ответственность за нарушение правил рыболовства, а также нарушение иных правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов, наступает в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях грозят штрафы: гражданам - от 1 до 2 тыс., должностным лицам - от 10 до 15 тыс., юридическим лицам - от 100 до 200 тыс. рублей.