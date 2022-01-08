Синин, Китай, 8 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали сейсмологи в китайской провинции Цинхай, сообщает агентство Синьхуа.

Smchealth.org Землетрясение

По его данным, эпицентр сейсмособытия находился по координатам 37,77 градуса северной широты и 101,26 градуса восточной долготы. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. При этом пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Тем не менее в радиусе пяти километров от эпицентра землетрясения находятся пять деревень. Туда уже направили группы спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его очаг находился в 120 километрах от города Увэй на глубине десяти километров. Пострадавших не было.