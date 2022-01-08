Оренбург, 8 января, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Жители Оренбургской области застряли в Алма-Ате из-за беспорядков, которые происходят в Казахстане. Об этом написала в соцсетях родственница одной из женщин.

Edgarpo01 Алма-Ата

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По словам гражданки, они не успели вылететь 5 января из Алма-Аты по причине захвата аэропорта. В закрытом самолёте они просидели 15 часов. Ночью двери пытались взломать мародеры, а утром подогнали автобус и пассажиров вывели.

«Моя сестра и её супруг, вместе с оставшимися 40 людьми, кто не хотел покидать самолёт, были вывезены в место временного пребывания. У них нет еды. Магазины закрыты и разгромлены. На улицы не выйти — стрельба», — тревожится гражданка.

Отметим, оренбургский омбудсмен Анатолий Чадов заверил общественность в том, что застрявшие в Алма-Ате граждане России находятся в безопасности и уже накормлены. А глава Орска Василий Козупица выразил уверенность в том, что скоро они вернутся домой.