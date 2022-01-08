Нью-Йорк, США, 8 января, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Суд в США отклонил иск в отношении экс-губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Associated Press.

(сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Эндрю Куомо

Суд прекратил разбирательство после заседания, прошедшего 7 января. На нем прокуратура округа Олбани заявила, что жалоба в исковом заявлении была составлена с нарушениями. В частности, в ней не были зафиксированы нотариально показания вероятной жертвы домогательств. В связи с этим суд постановил отклонить иск.

Ранее несколько женщин обвинили экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах. В частности, одна из бывших помощниц главы региона утверждала, что Куомо якобы залез ей под блузку. Позднее против него выдвинули официальный иск в суд.