Таллин, 7 января, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Эстонская почта» (Eesti Post) выпустила почтовую марку «Зимние Олимпийские игры, Пекин, 2022 год». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Печать первого дня была проведена в почтовой конторе Тоомпеа 6 января 2022 года. Почтовую марку оформил художник Яан Саар. Тираж почтовой марки составляет 20 000 экземпляров, номинальная стоимость — 1,90 евро. На ней изображены представители популярных олимпийских видов спорта — биатлона, фигурного катания и сноубординга, в которых представлены эстонские спортсмены.

Традиция выпуска приуроченных к Олимпийским играм марок началась после восстановления независимости Эстонии в начале 1990-х годов. Нынешняя марка — уже 21-я по счету.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Прежде Пекин принимал Летние Олимпийские игры 2008 года. Пекин — первый город мира, в котором проходили как Летние, так и Зимние Олимпийские игры.

Известно, что в честь Зимних Олимпийских игр Банк Эстонии выпустит серебряную сувенирную монету.