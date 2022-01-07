Брюссель, 7 января, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Украина является партнёром Североатлантического альянса, однако гарантии безопасности на страну не распространяются. Об этом 7 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

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«Украина — это очень близкий партнёр, — сказал Столтенберг. — Мы предоставляем ей поддержку».

При этом он добавил, что Украина не является членом военного блока, поэтому пункт о коллективной защите НАТО не покрывает Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря 2021 г. генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие контакты с Россией.