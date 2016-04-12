Салехард, 7 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 6 января обнаружили 37 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в ЯНАО зафиксировали 62 289 случаев заражения. Излечились 57 852 пациента.

От COVID-19 скончались уже 963 человека. Смерть двоих из них зарегистрировали за последние сутки.