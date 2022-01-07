Брюссель, 7 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. За ситуацией в Казахстане внимательно следят страны Североатлантического альянса. Об этом заявил 7 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.

Policy Networks Йенс Столтенберг

«Мы (страны НАТО — прим. ИА REGNUM) следим внимательно за ситуацией в Казахстане, — отметил Столтенберг. — Мы обеспокоены и сожалеем о потерянных жизнях».

По его словам, в НАТО считают важным соблюдение права граждан на мирный протест и прекращение насилия в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января в заявлении представителя пресс-службы Североатлантического альянса отмечалось, что заседание Совета Россия — НАТО (СРН) состоится 12 января.