Мюнхен, Германия, , 16:41 — REGNUM Сегодня, 7 января, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» «Бавария» в первом матче восемнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд будут объявлены за час до стартового свистка. НА матч назначена бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Лассе Козловски и Ян Зайдель.

«Баварии» не смогут помочь Крис Ричарди, Дайо Упамекано, Мануэль Нойер, Лерой Сане, Люка Эрнандес и Тангу Ньянзу Куасси, сдавшие положительные тесты на коронавирус. Также из-за травмы не сыграет полузащитник мюнхенской команды Леон Горецка.

На данный момент «Бавария» с четырнадцатью победами и 43-мя очками занимает чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия», набрав девятнадцать очков, располагается на четырнадцатой строчке.