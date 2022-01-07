Курган, 7 января, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Курганской области 6 января обнаружили 92 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 54 были выявлены в Кургане. Остальных зафиксировали в Шадринске и ряде других муниципалитетах.

Всего в Зауралье подтверждено уже 51 372 случая COVID-19, отметили в штабе.