Бирмингем, Великобритания, , 16:37 — REGNUM Следующим летом «Астон Вилла» сможет выкупить 29-летнего бразильского флангового атакующего полузащитника каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. Об этом 7 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Филипе Коутиньо Granada

Также сегодня «Астон Вилла» объявила о переходе в клуб Коутиньо на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент клуб из Бирмингема возглавляет Стивен Джеррард, с которым Коутиньо ранее выступал за «Ливерпуль».

В текущем сезоне Коутиньо, выступая за «Барселону», принял участие в шестнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в играх с «Вильярреалом» и «Валенсией».

Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» 8 января 2018 года за 135 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.