Москва, , 15:36 — REGNUM Список новых моделей автомобилей от производителей из разных стран мира, которые появятся на российском рынке в 2022 году, составили авторы журнала «Авто.ру».

Aurus Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди самых интересных новинок авторы выделили внедорожник Aurus Komendant — вторую серийную модель российского люксового бренда Aurus. В сегменте внедорожников отмечена модель Drago китайского бренда Haval.

Южнокорейский производитель Kia привезёт в Россию новый Sportage. Отечественная марка Lada представит рестайлинговую версию модели Vesta.

Также в 2022 году на российском рынке появится новый Lexus LX и Range Rover. Renault представит обновлённые версии Logan и Sandero.

Ожидаются следующие поколения Nissan Pathfinder и Mitsubishi Outlander, обновлённые Skoda Kodiaq и Skoda Karoq. Новые модели или обновлённые версии уже присутствующих на российском рынке авто также представят марки Audi, BMW, Mercedes-Benz, Chey, Changan, Opel, Subaru, Jeep, Geely, Volvo и другие.

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