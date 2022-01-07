Оренбург, 7 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили ещё 87 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 108 725 случаев коронавирусной инфекции. Из новых пациентов 29,9% граждан находятся в возрастном диапазоне от 18 до 44 лет.

Выздоровели уже 97 767 человек. А скончались от COVID-19 уже 3497 граждан.