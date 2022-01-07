Элиста, 7 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние двое суток скончались четыре пациента с COVID-19. Это следует из данных, опубликованных региональным оперштабом 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

За весь период эпидемии в Калмыкии с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли справиться 738 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до 23 января 2022 года действует режим коронавирусных ограничений. В регионе сохранено соблюдение масочного режима и безопасной дистанции, а также рекомендации по соблюдению самоизоляции для пожилых граждан.