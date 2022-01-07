Париж, 7 января 2022, 15:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон снова намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Предположительно, разговор глав государств состоится по телефону в скором времени. Макрон сообщил об этом в ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.
По словам Макрона, у него уже было две продолжительных телеконференции с участием Путина, стоит ждать новых переговоров. При этом точная дата предстоящего телефонного разговора Макрона и Путина не называется.