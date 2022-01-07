Чита, 7 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 7 января 2022 года вакцинацию завершили 542 968 человек из более одного миллиона граждан (+842 за сутки). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 587 712 человека (+401 за сутки).

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Повторно вакцинировался 119 101 житель региона (+101 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце 2021 года. Губернатор региона Александр Осипов выступил за принудительную вакцинацию.

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