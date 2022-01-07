Иркутск, , 13:50 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 7 января 2022 года, число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7201 человек, причём вторые сутки подряд погибают по 15 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 159 272 (+291 за сутки). Госпитализирован 2081 (-115 за сутки).

В то же время излечились 146 891 пациентов (+814 за сутки). Ещё 593 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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