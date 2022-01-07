Таллин, 7 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии Рийгикогу провела внеочередное заседание, на котором обсудила позицию страны перед встречей министров иностранных дел стран НАТО 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщила канцелярия парламента, председатель комиссии Марко Михкельсон подчеркнул на заседании, что важно, чтобы союзники по НАТО единодушно поддерживали территориальную целостность как Украины, так и Грузии. По его словам, комиссия по иностранным делам считает важным укрепление восточного крыла НАТО в нынешней ситуации.

«В наших прямых интересах немедленное усиление восточного крыла НАТО. Это необходимо сделать прямо сейчас», — сказал Михкельсон.

Заместитель председателя комиссии Михаил Лотман также подчеркнул, что НАТО не должно следовать представленной Россией повестке дня переговоров, а должно проявлять инициативу и выдвигать свои требования.

Общие выводы комиссии переданы министру иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лийметс. Ранее та сообщила, что в повестке дня предстоящей встречи министров стран НАТО вопросы общей безопасности в Европе, ситуация вокруг Украины, а также подготовка к переговорам между НАТО и Россией.